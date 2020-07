Di Battista: “Sono con Conte”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Ho un un rapporto molto leale con il Presidente del Consiglio. Lui sa che se ho da fare una critica al governo non ho nessun problema a farla pubblicamente. Per esempio non sono d’accordo su alcune grandi opere e insisto sulla necessità di investire nel “servizio ambientale” per dare occupazione nei prossimi 3 anni a centinaia di migliaia di giovani riducendo l’impatto della disoccupazione giovanile sui risparmi delle famiglie. Detto questo, leggendo l’intervista di Conte a Travaglio dico che non mi era mai capitato di leggere parole così nette da parte di un premier a sostegno dell’interesse generale.