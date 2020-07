Cazzola: “Quota 100? La penso come il sottosegretario Baretta”

Giuliano Cazzola, economista, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Res Publica” condotta dal direttore Gianluca Fabi e da Valerio Toma su Cusano Tv Italia (ch. 264 dtt).

Sulla conferma di Quota 100

“La penso come il sottosegretario Baretta, rappresenta un ammortizzatore sociale e in questa fase non è il caso di toglierlo –ha affermato Cazzola-. Che sia diventato un ammortizzatore sociale è vero perché sul piano della staffetta occupazionale se già non funzionava prima molto difficilmente funzionerà adesso, quindi agevolerà l’uscita di esuberi. I dati della Corte di Conti sono interessanti. Quelli che hanno già utilizzato Quota 100 sono stati 156mila, rispetto ai 290mila previsti.

E’ venuto fuori che i due dati: i 62 e i 38 anni facevano fatica a stare insieme. Quelli che vanno in pensione adesso si trovavano ad avere un’anzianità più elevata di 3-4 anni ad un’età inferiore ai 62. Quindi abbiamo avuto una media di anzianità contributiva di quelli che hanno utilizzato Quota 100 che è superiore ai 40 anni. E’ interessante notare che Quota 100 è stata utilizzata più sul versante dell’anzianità che sul versante dell’età”.

Nella Pa si rischiano più pensionati che dipendenti

“Non è tanto un problema di costo perché lo Stato se non paga la pensione paga lo stipendio. Il problema è quello dei servizi. Ad esempio, la scuola e gli ospedali. Se vanno via i dipendenti pubblici è difficile sostituirli perché bisogna fare corsi e selezioni, si rischia di mandare in crisi i servizi”.

Sulle risorse in arrivo dall’UE

“Paradossalmente l’opposizione sovranista ha finito per influenzare il governo che in sostanza ha fatto rivendicazioni in Europa a cui è stata data una risposta positiva. E’ come il bullo che carica la ragazza e poi se lei non gliela dà la fa scendere dalla macchina.

In questo caso la ragazza ha detto di sì, allora è sceso lui dalla macchina ed è andato a casa a piedi. Le richieste fatte dall’Italia ora sono lì per essere accolte, e voltare le spalle adesso sarebbe una cosa sciocca. I Paesi frugali diranno: questi italiani volevano la bicicletta e ora non vogliono pedalare?”.

Fonte Radio Cusano Campus