Collot: “Per i Benetton il crollo del ponte Morandi era ed è una variabile di un’equazione”

Due anni fa, il 14 agosto 2018, a Genova venivano uccise 43 persone.

Venivano uccise dalla famiglia Benetton, che dalla gestione di Autostrade ha estratto utili per quasi vent’anni a fronte di una riduzione progressiva degli investimenti in manutenzione, capitalizzando decine di miliardi di euro.

Venivano uccise dalla logica del profitto a cui lo Stato, negli ultimi trent’anni di privatizzazioni senza sosta, ha deciso di svendere l’amministrazione di sempre più sfere della cosa pubblica, di sempre più servizi che dovrebbero avere solo la funzione di garantire la sicurezza della collettività e massimizzarne il benessere.

Per i Benetton il crollo del ponte Morandi era ed è una variabile di un’equazione. Dev’essere letta con la logica di un bilancio che prevede sempre generosi dividendi per i generosi azionisti. Per i privati, 43 morti sono una tragedia, ma una tragedia che si può rischiare se il costo della manutenzione di un ponte pericolante è eccessivo e in alcun modo profittevole.

Logica devastante

La recente pandemia di Covid-19 non ha fatto altro che mostrarci quando la stessa logica abbia devastato il sistema sanitario nazionale nel nostro paese: le strutture private a cui vengono annualmente distribuite decine di miliardi di euro dallo Stato si sono mostrate per quelle che sono, cliniche di lusso, per ricchi, che alla prova dell’emergenza, senza prospettive di guadagno, hanno fatto orecchie da mercante di fronte al grido di bisogno di un popolo.

Anche in questo caso a pagare le conseguenze di un SSN fragile e depotenziato dalle privatizzazioni in serie sono state migliaia di vittime.

Oggi il ponte è stato ricostruito e il governo ha deciso di rinnovare la gestione di Autostrade, e del ponte di Genova, ai Benetton per venticinque anni, al di là dei grandi proclami delle forze politiche sulla revoca della concessione. Oggi quelle 43 persone vengono uccise un’altra volta per la garanzia del profitto di un’impresa, per la criminalità di una classe dominante piegata agli interessi dei padroni e che ignora i bisogni della collettività.

Nazionalizzare è l’unica soluzione per rimettere al centro il benessere della collettività e per fare in modo che tragedie come questa non si ripetano mai più!