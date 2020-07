Scanzi: “È incredibile quanti fenomeni si annidino nel partito di Salvini”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

È incredibile quanti fenomeni si annidino nel partito di Salvini. Ora è la volta di tal Matteo (si chiamano tutti così?) Gazzini, coordinatore Lega negli Usa (?). Così ha scritto sulla sua pagina Facebook: “Non ci può essere libertà se non si permette ad una persona di essere razzista. Il problema non è il razzismo, ma la discriminazione che il razzismo crea e questo è inaccettabile in una società civile“.

Capito? Se non mi permetti di essere razzista, allora non sei libero. Una teoria granitica degna di Mengele. Neuroni vilipesi sul selciato.

Curiosità: per far parte della Lega è obbligatorio essere così, o è solo un valore aggiunto per far carriera? Curateli!