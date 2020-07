Gli assessori all’urbanistica di Milano, Roma e Genova discutono i piani di adattamento post-covid

Giovedì 2 luglio alle ore 18.30, è in programma nel Giardino Giancarlo de Carlo di Triennale Milano l’incontro “Idee per Milano 2020” con Pierfrancesco Maran, Assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano, Luca Montuori, Assessore all’Urbanistica del Comune di Roma, e Simonetta Cenci, Assessore all’Urbanistica, Progetti di Riqualificazione del Comune di Genova, e alcuni gruppi vincitori della call Urban Factor di Milano Urban Center.

Approfondimento del dibattito

Gli assessori all’urbanistica di tre delle maggiori città italiane – Milano, Roma e Genova – dialogheranno con Lorenza Baroncelli, Direttore Artistico di Triennale Milano, e Michele Masneri, giornalista de “Il Foglio”, sui piani di adattamento post-covid. A seguire i gruppi coinvolti nel public program di Milano Urban Center approfondiranno il dibattito sulle strategie proposte a Milano per fare fronte alle nuove regole ed esigenze emerse dopo la pandemia. In particolare, Federico Parolotto e Gaia Sgaramella (Mobility in Chain) si confronteranno con Paolo Beria (Politecnico di Milano) e Sandro Capra (MM) sulle politiche per la mobilità. Mirko Andolina, Arianna Campanile, Gabriele Leo, Grazia Mappa, Giulia Pozzi, Marco Minicucci, Francesca Calvelli, Caterina Laurenzi (Milano versus) discuteranno con Simone Tulumello (PhD in Urban and Regional Planning all’Universitá di Palermo e Assistant Research Professor in Planning and Geography all’Università di Lisbona) e Alessandro Coppola (PhD in Urban Studies all’Università di Roma 3 e Assistant Professor al Politecnico di Milano) delle politiche abitative. Chiara Quinzi e Diego Terna (100 Public Spaces) insieme a Xianya Xu (East China Normal University) parleranno dello spazio pubblico.

Triennale Estate è un progetto di Triennale Milano rivolto a tutta la città: un ricco calendario di incontri, proiezioni, lecture, eventi live, festival, attività per bambini e ragazzi dal 15 giugno al 30 settembre.