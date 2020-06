Montare delle porte scorrevoli per aumentare lo spazio in casa

Ogni centimetro della casa ha la sua importanza ed è necessario sfruttare tutto lo spazio possibile nei diversi ambienti e lasciare al tempo stesso lo spazio necessario per l’ingresso e l’uscita tra un ambiente e un altro. Le porte interne sono uno degli elementi della casa più in vista e in base al modello permettono di risparmiare spazio o meno. La scelta delle porte interne è fondamentale anche perché sono utilizzate da tutti quotidianamente, più volte al giorno, possono subire urti e graffi molto facilmente. Da un lato devono essere resistenti e durevoli nel tempo e dall’altro devono rispettare i canoni estetici della casa e devono essere pratiche.

Una tipologia di porta interna studiata appositamente per risparmiare spazio in casa è la porta scorrevole. Rispetto alle porte a battente, le scorrevoli ingombrano di meno e possono essere installate anche in ambienti piccoli, sono ideali per piccoli bagni, ripostigli o cabine armadio.

Tipologie di porte scorrevoli: caratteristiche e costi

Porte scorrevoli a scomparsa

Le porte scorrevoli a scomparsa, denominate anche porte da interno muro, sono l’opzione migliore per garantire il massimo risparmio di spazio e il minimo impatto visivo della porta. La porta scorre all’interno di un controtelaio inserito nel muro e necessita di un’installazione invasiva per ricavare il controtelaio all’interno del muro.

Solitamente, prima di installare una porta scorrevole a scomparsa si procede alla verifica dell’interno del muro, per evitare di trovare tubature o cavi elettrici e per verificare lo spessore.

Le porte scorrevoli a scomparsa, a causa dei costi di intervento sulla muratura, sono vendute ad un costo che varia dai 500 ai 2000 euro.

Le porte scorrevoli esterno muro

Le porte scorrevoli esterno muro sono utilizzate generalmente quando non è possibile applicare l’opzione delle porte scorrevoli interne. Il controtelaio è applicato all’esterno ed occupa spazio.

Queste tipologie di porte corrono su un binario che potrà essere montato sulla parete o sul soffitto. E’ necessario scegliere un modello che presenta un binario solido, di qualità e duraturo nel tempo.

Il prezzo di una porta scorrevole esterno muro varia da 100 euro fino a 1000 euro per i modelli più pregiati e a due ante.

Le porte scorrevoli in legno

Il principale materiale di costruzione delle porte scorrevoli è il legno, che potrebbe essere di diverse essenze come il pino o acero.

Ci sono tante tipologie di strutture in legno come il legno massello, tamburato o listellare. Tra i nuovi materiali in legno troviamo l’MDF, una miscela di fibre di legno e resina resistente, meno pesante del massello.

Un’opzione suggestiva e sempre più apprezzata è il recupero di pannelli antichi, utilizzati inizialmente sulle porte di vecchi casolari per dare un aspetto rustico allo spazio. Sempre più di frequente si usa verniciare il legno, celandone le venature tramite laccatura.

Le porte scorrevoli in legno possono costare da 100 € per una porta ad una sola anta, fino a diverse centinaia di euro per una porta a più ante.

Le porte scorrevoli in vetro

Le porte in vetro sono ottime da utilizzare in un ambiente moderno, ottime per favorire maggiormente lo scambio di luce tra gli ambienti.

Esistono diversi trattamenti dei pannelli in vetro ed è possibile variare sul colore e sull’opacità del vetro. I prezzi cambiano a seconda del tipo di vetro e dell’eventuale decorazione e della grandezza del pannello: le piccole porte in vetro satinato e temperato possono costare tra i 100 e i 200 euro. I costi aumentano fino a 800 euro quando si acquistano porte grandi e lavorate.