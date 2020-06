Metro Roma: stazione della linea A “Baldo degli Ubaldi” chiusa per assenza di personale

Un episodio assurdo e indegno per una capitale europea. Così il Codacons giudica il caso della chiusura nella giornata del 23 giugno scorso della stazione della metro A “Baldo degli Ubaldi” per temporanea indisponibilità di personale.

CODACONS: EPISODIO ASSURDO, PROCURA INDAGHI PER INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO

Le ragioni di tale chiusura sarebbero riconducibili a un turno di lavoro rimasto scoperto e dunque l’assenza di personale disponibile a presidiare il gabbiotto della stazione avrebbe portato alla chiusura dell’intera fermata – spiega il Codacons – Un disservizio si è andato ad aggiungere a un’ulteriore chiusura in entrata della Stazione Furio Camillo per un guasto all’impianto delle scale mobili risolto solo alle 10.30.

Quanto accaduto alla stazione Baldo degli Ubaldi è solo l’ultimo di una serie costante di disservizi nel trasporto pubblico metropolitano che si registrano, a cadenza quasi settimanale, nella capitale – prosegue l’associazione – Per tale motivo e considerata la gravità del caso abbiamo presentato oggi un esposto in Procura affinché avvii una indagine per interruzione di pubblico servizio, accertando le responsabilità dell’episodio.

Codacons CS