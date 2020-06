Dopo il Covid, a Roma aumentano le ricerche di trilocali

L’emergenza sanitaria che ha letteralmente sconvolto il nostro Paese così come gran parte del mondo sembra si stia risolvendo, anche se è ancora presto per dire l’ultima parola. Possiamo però iniziare a fare il punto della situazione, perché il Covid non ha solo messo in ginocchio l’economia italiana, non si è limitato a provocare grandi disagi nel settore produttivo del nostro Paese. Questo virus e tutte le misure di contenimento che sono state prese nelle ultime settimane hanno influito direttamente sulla vita di ognuno di noi.

Sono cambiate moltissime cose, nel nostro stesso modo di vedere la vita e di rapportarci con il prossimo ma anche nei nostri comportamenti. La quarantena forzata per esempio ha inciso in modo significativo sulla percezione degli spazi privati da parte degli italiani ed il settore immobiliare è in grado di testimoniare questo cambiamento. Secondo le stime e le statistiche più recenti, sono aumentate le ricerche di trilocali in vendita a Roma: appartamenti con più stanze e non più monolocali dagli spazi limitati. Oltre a questo, le persone preferiscono adesso case dotate di un giardino o di un balcone ampio: dettagli che prima erano meno importanti per chi vive nella Capitale.

Effetto quarantena: gli italiani vogliono case più grandi

Gli effetti della quarantena sono particolarmente evidenti nella grandi città come Roma ma possiamo dire che si siano manifestati, seppur in misura differente, in tutta la Penisola. Molte famiglie sono state costrette e condividere degli spazi limitati per più di 3 mesi e questo è un fattore che ha inciso in modo notevole sulla gestione dell’emergenza. Sono diversi coloro che hanno continuato a lavorare in smart working da casa e che si sono visti in grandi difficoltà, perché quando le stanze sono poche diventa difficile rispondere alle esigenze di tutta la famiglia.

La quarantena dunque ha spinto gli italiani e in modo particolare i romani a cercare case più grandi, ha fatto nascere il desiderio di vivere in appartamenti con un maggior numero di stanze. È diminuito in modo notevole l’interesse nei confronti dei monolocali, che sono stati stretti a tutti, persino a coloro che hanno affrontato la quarantena in totale solitudine all’interno delle mura domestiche.

Avere uno spazio all’aperto è diventato fondamentale

Sempre per effetto della quarantena forzata, è cambiata anche la percezione degli spazi privati all’aperto, che a Roma così come in tutte le città più grandi scarseggiano. Non si parla solamente del giardino, che ormai è un lusso che in pochi possono permettersi volendo rimanere in centro, ma anche solamente di un balcone sufficientemente ampio. Durante la quarantena i più fortunati sono stati proprio coloro che hanno potuto godere di uno spazio all’aperto, perché rimanere chiusi in casa per così tanto tempo è difficile.

È dunque anche per tale ragione che l’interesse degli italiani nei confronti delle case con giardino o con terrazzo è aumentato. Non si può sapere se questa sarà una tendenza costante anche nei prossimi mesi o se, una volta finito questo periodo, tornerà tutto alla normalità. Quel che è certo è che il Covid ha risvegliato dei desideri e delle consapevolezze differenti.