Campidoglio, mercati aperti anche la sera

Sarà in vigore da oggi la nuova ordinanza del Campidoglio firmata dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi che disciplina e semplifica gli orari di apertura di tutte le tipologie commerciali che esercitano su area pubblica compresi gli operatori del commercio in forma itinerante.

Le affermazioni di Virginia Raggi

“Dopo questi mesi di lockdown vogliamo offrire ai cittadini spazi in cui incontrarsi e stare all’aperto. Il mercato si conferma così un luogo di aggregazione dove andare a fare la spesa durante la giornata o ritrovarsi la sera per bere e mangiare qualcosa. In questa fase di ripartenza rendiamo la città sempre più vivibile e a misura di cittadino” dichiara la Sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Le parole di Carlo Cafarotti

“Disciplinare gli orari del commercio su area pubblica ha una duplice valenza: da un lato rende la disciplina chiara e razionalizzata, sostituendo una frammentazione di ben 5 precedenti ordinanze, in ottica di semplificazione, in un unico atto; dall’altro consente un’erogazione dei servizi a tempistica differenziata, in funzione delle esigenze della cittadinanza”, spiega Carlo Cafarotti, Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale.

Le dichiarazioni di Andrea Coia

“Orari più flessibili per i mercati che potranno aprire anche la sera. Con questa ordinanza a completamento del Regolamento del Commercio su Area Pubblica si permette la fruizione dei servizi unita alla somministrazione ed al consumo sul posto anche serale per una nuova vita sociale nei mercati di Roma Capitale. Non servirà più la maggioranza degli operatori per permettere di protrarre l’orario che d’altra parte non rappresenta un obbligo per chi non vuole fornire servizi in orario serale. Si ribadisce anche che i posteggi fuori mercato devono esercitare negli orari dalle 7 alle 22 nel rispetto dei diritti dei lavoratori e del decoro. I posteggi infatti dovranno essere liberati negli orari di chiusura” dichiara il Presidente della Commissione Commercio, Andrea Coia.

Le nuove regole

Le attività commerciali seguiranno i seguenti orari:

• Attività di commercio su aree pubbliche nei mercati:

– Mercati su sede propria coperti in regime di autogestione: apertura giorni feriali nell’arco compreso tra le ore 7 e le 22, con facoltà di apertura fino alle 23 nella giornata del sabato; facoltà di apertura domenicale e festiva infrasettimanale nell’arco compreso tra le ore 7 e le 24

– Mercati su sede propria coperti in regime di gestione ordinaria: apertura giorni feriali nell’arco compreso tra le ore 7 e le 22, con facoltà di apertura fino alle 23 nella giornata del sabato; facoltà di apertura domenicale e festiva infrasettimanale nell’arco compreso tra le ore 7 e le 22

– Mercati a gestione di terzi: apertura giorni feriali nell’arco compreso tra le ore 7 e le 22, con facoltà di apertura fino alle 23 nella giornata del sabato; facoltà di apertura domenicale e festiva infrasettimanale nell’arco compreso tra le ore 7 e le 23

– Rivenditori esclusivi di Fiori e Piante facenti parte dell’organico dei mercati: seguono l’orario di apertura e chiusura stabilito per il mercato di appartenenza

– Mercati su sede impropria: giorni feriali (dal lunedì al giovedì) dalle ore 7 alle 14; venerdì, sabato e prefestivi dalle ore 7 alle 15; al Mercato Regola I di Piazza Campo de’ Fiori non si applicano le disposizioni di questa ordinanza

– Mercati saltuari: l’orario d’esercizio è stabilito dal Municipio competente

– Attività artigianali e attività di somministrazione di alimenti e bevande facenti parte dell’organico dei mercati suddetti: osservano orario di apertura e chiusura nei giorni ferali, domenicali e festivi del mercato in cui risultano inserite

• Attività di commercio su aree pubbliche nei posteggi isolati fuori mercato, nei posteggi a rotazione e su aree pubbliche in forma itinerante: apertura dalle 7 alle 22; facoltà di apertura domenicale e festiva nell’arco compreso tra le ore 7 e le ore 22.

Specifiche limitazioni o prescrizioni potranno essere previste da parte dell’Amministrazione in presenza di particolari situazioni o esigenze. Per quanto concerne le attività di vendita all’interno di fiere, feste tradizionali, manifestazioni ed eventi, l’orario da osservare è quello stabilito nei provvedimenti di autorizzazione di ciascuna manifestazione.