Criptovalute, quali sono e come investire

Quando si pensa a come investire il proprio capitale, sempre più spesso si punta in direzione delle criptovalute. Si tratta – letteralmente – di ‘monete nascoste’, le quali possono essere visualizzate e utilizzate solamente dalla persona che sia in possesso di un ben preciso codice informatico e dunque abbia le ‘chiavi di accesso’. Stiamo parlando di un tipo di moneta molto diversa da quella avente corso legale: per prima cosa la criptovaluta non esiste in forma fisica e la si può scambiare solo in modalità telematica. Inoltre, mentre il denaro reale viene emanato da un’autorità centrale ciò non accade con la criptovaluta. La criptovaluta più popolare è senza dubbio il Bitcoin: si tratta di un’invenzione che risale al ‘lontano’ 2009, ad opera di Satoshi Nakamoto. La reale identità celata dietro questo pseudonimo non è mai stata svelata e ciò ha contribuito ad alimentare un certo alone di mistero attorno al pianeta delle criptovalute. Ovviamente il Bitcoin è la moneta virtuale più popolare, ma non l’unica: esistono ad esempio Ripple ed Ethereum, ma solo per citarne alcune. Questo mercato è in forte sviluppo: rappresenta il fenomeno del momento. Ecco perché è importante sapervisi destreggiare, così da mettere a segno investimenti interessanti. Una volta compreso come fare per comprare Bitcoin, bisognerà documentarsi in merito alle diverse modalità di investimento. Occorre sempre analizzare quali fattori influenzano la crescita della criptovaluta. Lanciarsi senza paracadute e senza conoscenze adeguate in una simile attività finanziaria può mettere a rischio il capitale e non sembra davvero la cosa migliore da fare.

Le regole del portafoglio virtuale e come utilizzarlo

La moneta digitale dev’essere considerata alla stregua di quella a corso legale: può essere cioè impiegata per realizzare acquisti, per la vendita di prodotti o servizi su internet così come per fare dei pagamenti. Naturalmente occorre evitare di incappare in situazioni truffaldine. Prendere la decisione di comprare dei Bitcoin comporterà la necessità di aprire un portafoglio digitale, così da depositarli e custodirli in un luogo sicuro. Solo all’apparenza l’individuazione del miglior ‘e-wallet’ sembra una scelta banale o semplice. Il rischio di compromettere l’integrità del prezioso contenuto dev’essere infatti sempre scongiurato. Il portafoglio digitale è un software che permette di utilizzare i Bitcoin per fare pagamenti (e riceverli), oltre a trasferire moneta virtuale e custodirla come detto. Ci si potrà connettere inoltre direttamente al registro permanente della ‘blockchain’, così da controllare le transazione andate in porto e realizzate. Ci si troverà di fronte a un’interfaccia simile a quella del tradizionale conto corrente bancario: si accede attraverso un portale dedicato utilizzando le credenziali (nome utente e password personale) per avere una panoramica completa delle varie attività. Non esiste un solo tipo di portafoglio digitale, ci sono due distinte macro categorie: quelli hardware e quelli software. I primi sono dispositivi fisici, tipo USB da collegare al computer attraverso, i quali si spendono i Bitcoin (una volta sconnessi, la sicurezza è massima), mentre i secondi devono essere installati sul proprio computer o su un altro dispositivo elettronico come tablet o anche smartphone: il monitoraggio diventa così molto veloce ed estremamente pratico.