Recovery fund: occorre prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose

I fondi europei in arrivo per la ripartenza dell’economia italiana rischiano di trasformarsi in un banchetto per la criminalità economica, con enorme danno per le imprese del nostro paese. Lo afferma il Codacons, dopo l’allarme lanciato dal Comandante della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana.

PER VIGILARE SU APPALTI ED EVITARE USI ILLECITI DEI FONDI PUBBLICI

“Il Governo deve correre ai ripari e prevenire infiltrazioni mafiose che potrebbero danneggiare la collettività e rallentare la ripartenza dell’economia italiana – spiega il presidente Carlo Rienzi – Abbiamo già scritto al Premier Conte chiedendo di creare uffici di coordinamento sul territorio presso le sedi di Prefetture e Guardia di Finanza, con lo scopo specifico di verificare e controllare tutti gli atti relativi ad appalti che coinvolgono soldi pubblici. Ci aspettiamo dal Governo una risposta e, in assenza di misure in tale direzione, lo Stato si renderà di fatto complice della mafia facilitandone le infiltrazioni negli appalti pubblici” – conclude Rienzi.

Codacons CS