Potere al Popolo contro il Piano Colao

Il Piano Colao è in linea con lo ‘stile’ del Governo Conte, basato, quando va bene, su affermazioni banali e generiche, difficilmente contestabili perché prive di contenuti valutabili. Assenza di proposte e misure concrete su tutto ciò che serve realmente al paese e alle persone tranne nel caso in cui si esprime a favore dell’impresa, che di fatto è considerata il perno di tutta l’attività politica e sociale del governo.

Ceti popolari colpiti

La privatizzazione a discapito della nazionalizzazione, la cessione del patrimonio pubblico italiano a favore delle multinazionali, il sostegno ad attività lucrative che servono solo a chi le fa, sono il filo conduttore del piano. Un piano che colpisce ancora una volta i ceti popolari, i cittadini, l’ambiente e il patrimonio culturale considerato come un semplice “brand del Paese”, un asset da sfruttare affinché pochi possano continuare a fare profitto.

Il piano, annunciato a ridosso degli Stati Generali dell’economia, sebbene non sia stato firmato da una stessa componente della task force (Marianna Mazzucato), è una piattaforma già decisa, su cui faranno finta di discutere. Un insieme di ricette economiche e sociali che Confindustria e la finanza non avrebbero mai sperato di veder realizzata in epoca pre-covid19!

Le infrastrutture e l’ambiente vengono definiti un “volano del rilancio”, da far gestire ai privati; manca qualsiasi accenno ad una progettazione su scala nazionale che metta finalmente al centro la tutela dei territori e della salute delle popolazioni. Si punta ancora sulle “grandi opere” – di cui in più punti si raccomanda la realizzazione – anche per favorire un modello di sviluppo turistico insostenibile e aggressivo nei confronti dell’ambiente.