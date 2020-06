Fornaro, protezione totale dei lavoratori per tutto il 2020

Gli effetti negativi di questa crisi sull’economia si faranno sentire per ancora molto tempo e nessuno deve essere lasciato solo dallo Stato. È fondamentale quindi per la tenuta sociale del paese garantire la copertura della cassa integrazione ai lavoratori di imprese in difficoltà per tutto il 2020, superando intoppi e lentezze burocratiche.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

Fino al 31 dicembre di quest’anno dovrà inoltre essere prorogato il divieto di licenziamento. Cassa integrazione e divieto di licenziamento sono misure di giustizia sociale necessarie per evitare che il conto della crisi finiscano per pagarlo solo i lavoratori più deboli, conclude Fornaro.

Codacons CS