Rcauto: si stima in 3,9 miliardi di euro il danno subito dagli automobilisti italiani durante il lockdown

Se da un lato le tariffe rc auto sono diminuite del -2,7% nel 2019, dall’altro gli assicurati italiani hanno subito un danno economico abnorme e pari a complessivi 3,9 miliardi di euro nel corso del lockdown legato al coronavirus. Soldi che adesso devono rientrare nelle disponibilità degli utenti.

Lo afferma il Codacons, commentando i dati forniti oggi dall’Ivass.

OGNI AUTOMOBILISTA HA PERSO 33,6 EURO AL MESE SUL COSTO ANNUALE DELLA POLIZZA

Considerato il costo medio di una polizza rc auto in Italia, ogni assicurato ha perso 33,6 euro al mese di assicurazione a causa delle misure legate all’emergenza Covid, cifra che ovviamente risulta più elevata per i residenti delle città del sud e per i neopatentati, categorie che arrivano a pagare anche più di 1.000 euro all’anno per l’Rc auto – spiega il Codacons – Se si calcola che in Italia risultano attualmente assicurate 39 milioni di autovetture, il danno economico per l’intera categoria degli automobilisti raggiunge la cifra record di 3,9 miliardi di euro per l’intero periodo di lockdown. Tutto ciò mentre è crollata l’incidentalità sulle strade italiane come conseguenza dei limiti agli spostamenti, con enormi vantaggi economici per le compagnie di assicurazioni.

COMPAGNIE DEVONO ESSERE OBBLIGATE A RIMBORSARE UTENTI

A fronte di tali dati, le imprese assicuratrici non possono muoversi in ordine sparso come sta avvenendo oggi, ma devono essere obbligate per legge a rimborsare i propri clienti, e l’Ivass deve vigilare con attenzione affinché siano tutelati i diritti degli assicurati – conclude il Codacons.

Codacons CS