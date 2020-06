Collot: “Il piano Colao sembra una provocazione o una presa in giro”

Così Marta Collot sulla sua pagina Facebook:

Colao, il “grande tecnico”, non ha certo un curriculum ambiguo: ex CEO di Vodafone, tutt’ora consigliere di Unilever e vice-presidente di una delle maggiori lobby di industriali a Bruxelles. Insomma non ci si poteva aspettava che prendesse le parti degli ultimi. Ma il documento, più che un piano per lo sviluppo sociale, sembra un’aggressione padronale in una retorica tanto ipocrita da dare la nausea.

Qualche giorno fa è uscito il Piano Colao: una equipe di “esperti” in materie economiche e sociali, incaricata dal governo, suggerisce al paese una serie di ricette per uscire dalla crisi.

Dispiace al team di Colao che lo smart working abbia gravato selvaggiamente sulle donne e in generale su tutti i lavoratori dipendenti, aumentando enormemente i carichi di lavoro, ma d’altronde che potevano fare le imprese, in tempi tanto difficili? Si spera che in futuro le parti si regolino tra loro con buon senso e etica (come se i rapporti di forza nelle contrattazioni individuali non privassero di ogni potere i lavoratori).

Dispiace anche per i morti ammalatisi a migliaia sul lavoro, nei mesi di picco dell’epidemia in cui Confindustria forzava la mano al governo per tutelare la produzione e i propri profitti, ma la cosa migliore da fare è garantire uno scudo penale a tutte le imprese per le morti di cui sono responsabili.

Dispiace che tanti giovani abbiano perso il lavoro in questi mesi, o si trovino ulteriormente precarizzati “nell’attuale situazione d’incertezza”, una risposta potrebbe essere forzare la legge, allentarne i vincoli dove questa prevede contratti a tempo indeterminato, per favorire le assunzioni e precarietà a vita.

Dispiace che il tessuto sociale del paese sia devastato, la mobilità sociale inesistente, che sempre meno giovani possano accedere a un’educazione adeguata, che il paese sia lacerato tra scuole e università di serie A e B. Le soluzioni potrebbero essere autonomia scolastica, nuove collaborazioni pubblico-privato, e la sottomissione definitiva dei programmi di studio, formazione e ricerca agli interessi delle imprese e del tessuto produttivo locale (come se questo non fosse diviso in zone ricche e povere, che così diventerebbero sempre più ricche o povere). Perché parlare ancora di diritto allo studio, quando si può parlare di diritto alle competenze, che pare sia il diritto degli studenti a essere come le imprese li vogliono. Che ingenuità la mia a pensare che a un paese per rilanciarsi servano soldi in scuola e università: per assunzioni di insegnati e personale, per l’edilizia, per le borse da distribuite su basi sociali, per abbattere i costi delle rette.