Potere al Popolo in piazza a Padova

Stamattina Potere al Popolo Padova in piazza con giovani, migranti, lavoratori e lavoratrici, studentesse e studenti, pensionat*, per dire che la crisi economica e sociale che stiamo attraversando non la pagheremo noi! Che è necessario ridistribuire la ricchezza subito, andare a prendere i soldi nelle tasche di chi in questi anni è diventato sempre più ricco mentre le classi popolari si impoverivano sempre più.

Facciamoci sentire sempre più forte, organizziamoci!

REDISTRIBUIRE LA RICCHEZZA.

REDDITO DI EMERGENZA SUBITO!