Potere al Popolo, ecco cosa vogliamo!

Vogliamo lavorare meno e lavorare tutti con la riduzione generalizzata dell’orario di lavoro a parità di salario.

Vogliamo una pianificazione partecipata dell’economia e realizzare una società veramente ecologica, dove la produzione viene decisa in base alle esigenze della popolazione e viene condotta nel rispetto della salute delle persone e dell’ambiente, a discapito di guerre e spese militari, grandi opere, e rendite.

Vogliamo

Vogliamo rilanciare il pubblico e partire da sanità e scuola, laiche e accessibili a tutti, manutenzione e cura del territorio, nazionalizzando banche e settori strategici sotto controllo popolare.

Vogliamo una società che si lasci alle spalle razzismo, patriarcato e ogni forma di negazione di parità e diritti. Una società che sia laica, senza più privilegi ingiustificati per le caste sacerdotali. Una società libera dalla vendetta di Stato, in cui non c’è spazio per il carcere ma per la rieducazione.

Farlo significa togliere le nostre vite dalle mani dei potenti, dei mercati, di quelli che detengono la ricchezza che noi produciamo. Siamo disposti a metterci in gioco, a rompere i tanti blocchi che ora ci fanno la guerra: il ricatto del debito e delle speculazioni finanziarie, i vincoli liberisti dell’Unione Europea, la Nato e le logiche di guerra, cercando di farli saltare con la mobilitazione delle masse italiane e internazionali.