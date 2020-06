Vicenda Atlantia: il Codacons chiede un tavolo di confronto aperto agli utenti

Sulla vertenza Atlantia il Codacons ribadisce la necessità di un tavolo di confronto tra le parti aperto agli utenti, fruitori diretti dei servizi autostradali offerti dalla società.

DEFINIRE VERTENZA PER FAR RIPRENDERE INVESTIMENTI E GARANTIRE MANUTENZIONE SULLA RETE

Governo e Atlantia devono avviare un confronto sulle autostrade, finalizzato alla ripresa degli investimenti sulla rete e a garantire gli standard di qualità in favore dei cittadini – spiega l’associazione – Lo stato di incertezza circa il futuro delle autostrade blocca il necessario sviluppo delle infrastrutture, e danneggia la collettività tutta, a partire dagli utenti, primi fruitori dei servizi autostradali. Per tale motivo riteniamo non sia possibile rimanere fermi in attesa degli esiti giudiziari, ma occorra giungere ad un accordo condiviso tra le parti, che veda la partecipazione dei cittadini attraverso i loro rappresentanti – conclude il Codacons.

Codacons CS