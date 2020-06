Morra: “Salvini confonde Etna e Vesuvio”

Così Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

Vorrei trovare, mannaggia, la stessa superficialità, la stessa ignoranza, nella gestione dei fondi pubblici garantiti alla politica.

Mi pare che qualche tempo fa la Lega, con la stessa distrazione con cui ora confonde Etna e Vesuvio, abbia confuso dare ed avere, e così, piuttosto che restituire allo Stato, ha preso per sé ben 49 milioni di euro che non le spettavano. E se non ci fosse stata una Procura della Repubblica non se ne sarebbe accorta.

P.s.: quando mai, nella confusione fra dare e avere, un singolo od una forza politica hanno dato e non preso? Io ho memoria solo di un caso…