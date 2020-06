Fornaro, no al ritorno del vecchio vizio del condono

Per la fase 2 c’è bisogno di coesione sociale e di uno Stato protagonista per la protezione di imprese e famiglie dagli effetti negativi della crisi economica indotta dal Covid19. Non serve invece lisciare il pelo agli evasori con il vecchio vizio italico dei condoni, da ultimo quello proposto da Renzi per la riemersione del contante. Dalla crisi si esce con un rinnovato patto con i cittadini e le imprese fondato anche sulla fedeltà fiscale e non certo con quello che sarebbe interpretato, nella migliore delle ipotesi, come l’ennesimo premio ai furbetti del fisco.

Lo scrive in una nota il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

Articolo 1 CS