De Lorenzo: “Soddisfatta del lavoro svolto per evitare il licenziamento dei 190 lavoratori dello stabilimento Jabil”

Sono soddisfatta del lavoro svolto per evitare il licenziamento dei 190 lavoratori dello stabilimento #Jabil di Marcianise. Una vicenda di cui mi sono occupata direttamente presentando un question time in #Commissionelavoro per sollecitare una rapida soluzione ed evidenziando che i licenziamenti non solo avrebbero inciso sui livelli occupazionali di “un territorio già segnato da livelli di disoccupazione altissimi con famiglie monoreddito prive di qualsiasi forma di sostentamento”, ma sarebbero anche stati illegittimi visto il divieto di licenziamento previsto con il d.l. Cura Italia e il d.l. Rilancio.

Grazie al nostro impegno, alla mediazione del ministro Catalfo e del ministero del Lavoro 190 famiglie hanno la possibilità di guardare al futuro con maggiore serenità che scelgano la strada del ricollocamento a pari condizioni economiche e contrattuali o meno.

L’attenzione resta alta nell’interesse dei lavoratori e del sistema produttivo di un territorio che merita un vero e proprio rilancio del tessuto imprenditoriale.