Di Maio: “Il significato profondo del tricolore”

Così il Ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Un rischio che non possiamo permetterci. Quindi è necessario che tutte le forze politiche dimostrino senso di appartenenza a quel tricolore. Facciamolo con coraggio e responsabilità. Quel senso di responsabilità auspicato anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fondamentale per la ripresa.

Mai come oggi serve compattezza, bisogna deporre le armi della propaganda politica e usare quelle del buonsenso.

Perché la gente ha bisogno di certezze, di prospettive, di sapere che da domani potrà tornare a una vita reale.

Lavoriamo intensamente per far ripartire il Paese e per restituire un sorriso ai cittadini. E cosa molto importante: restiamo uniti.

Buona festa della Repubblica italiana.