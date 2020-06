Di Maio: “La Regione Calabria ha fatto marcia indietro sul ritorno ai vitalizi”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

E non dai certo il buon esempio se le tue priorità sono reintrodurre un privilegio obsoleto, specie in un momento di crisi e sofferenza come questo. Ora, più di prima, bisogna servire il Paese con costanza e determinazione. Lavoriamo per approvare provvedimenti a favore di imprese, famiglie e lavoratori. Questo è ciò che serve. Da parte di tutti.