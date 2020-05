“Per Padova noi ci siamo”. Cinque auto “solidali” della flotta Ceccato in uso gratuito al Comune

Cinque auto solidali concesse in uso gratuitamente al Comune di Padova per un mese, per aiutare a fronteggiare l’emergenza sanitaria e per agevolare le iniziative di aiuto alle famiglie in difficoltà.

Si è svolta venerdì 29 maggio, davanti a Palazzo Moroni, la breve cerimonia di affidamento dei mezzi messi a disposizione dell’Amministrazione comunale dal concessionario Ceccato Automobili. Sul Liston, a distanza Covid, l’assessore Andrea Micalizzi, insieme al presidente del Csv di Padova Emanuele Alecci, ha ricevuto le chiavi dal direttore della filiale di Padova, Nicola Lazzarin, ringraziando l’azienda per il gesto di solidarietà e di vicinanza alla comunità.

Comodato d’uso

La disponibilità dei mezzi è regolata da un contratto di comodato d’uso stipulato tra le parti. Capofila e responsabile del progetto per l’Amministrazione comunale il capo settore Gabinetto del Sindaco, Fiorita Luciano, che oltre alla sottoscrizione dell’atto ha affidato la gestione delle auto fino al 30 giugno al Centro servizi Padova solidale soggetto promotore, insieme alla Diocesi e al Comune di Padova, del progetto “Noi ci siamo”.

Le cinque automobili, quattro Fiat Panda e una Lancia Ypsilon, sono pronte all’uso, già sanificate ad ozono nel rispetto delle prescrizioni e soluzioni anti contagio e dotate di copertura assicurativa, tutte misure assolte dal concessionario.