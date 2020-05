Fornaro, usare i fondi del Recovery Fund per nuovo modello sviluppo

I fondi del Recovery Fund devono arrivare in fretta, prima che la crisi esploda in maniera deflagrante nel nostro tessuto economico e sociale.

Quando arriveranno questi fondi non dovranno, però, essere dispersi in mille rivoli, ma concentrati in alcuni grandi progetti strategici, funzionali a un nuovo modello di sviluppo per la riconversione ecologica della nostra società.

È illusorio e sbagliato, oltre ad essere tecnicamente impossibile, pensare di risolvere i problemi dell’economia italiana usando i fondi del Recovery Fund per tagliare le tasse alle imprese.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

Bisogna invece usare la mano pubblica per sostenere e alimentare una domanda di beni e servizi che produca sviluppo sostenibile e porti con sé buona occupazione: non possiamo sbagliare questa straordinaria opportunità.

Articolo 1 CS