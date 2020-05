“Stiamo lavorando con grande impegno per preparare l’inizio della stagione balneare sulle spiagge libere”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Come abbiamo già anticipato – prosegue il sindaco – ci avvarremo dell’aiuto di 100 volontari al giorno per permettere ai bagnanti di accedere alle nostre spiagge in sicurezza”.

“Naturalmente, maggiore attenzione sarà data ai tratti più lunghi delle spiagge libere: Passoscuro e Coccia di Morto, ma anche Fiumicino – sottolinea Montino -. Per assicurarci che non si creino assembramenti, pericolosi per la salute, e che vengano rispettate le norme sul distanziamento, ci avvarremo anche di 1 quad e due moto d’acqua che saranno pilotati da volontari della Misericordia”.

“Inoltre, continueremo ad usare il drone della Protezione civile che ci consente di controllare vaste porzioni di spiaggia con facilità – continua il sindaco -. In queste ore gli uffici stanno provvedendo al posizionamento dei pali su cui nelle prossime ore saranno posizionati i cartelli con le indicazioni utili per i bagnanti”.

“Tutto procede regolarmente per garantire a tutte e tutti di potersi godere una giornata al mare – conclude Montino – senza tralasciare minimamente il fattore sicurezza perché sappiamo benissimo che il virus non è ancora sconfitto”.