Fratoianni sulla sanità lombarda

«Quello che è accaduto ieri in Lombardia è abbastanza inquietante, la maggioranza di destra di quella regione ha scelto il presidente dell’opposizione per la commissione d’inchiesta su quanto accaduto in questi mesi di contagio Covid19.

La maggioranza ha scelto chi doveva guidare una delicatissima commissione d’inchiesta su una vicenda, dove nessuno mette in dubbio la straordinaria opera del personale sanitario, però io sono fra quelli che pensano che continuare a sostenere, dopo tutto quello che è accaduto in Lombardia, che quella regione sia un modello di eccellenza sul piano della salute lo trovo francamente surreale.»

Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni dai microfoni de La7 nel corso della trasmissione Omnibus.

Smantellamento sanità territoriale

«Penso che quello che è stato fatto nel corso degli ultimi decenni decenni in Lombardia – prosegue l’esponente di Leu – con lo smantellamento della sanità territoriale e preventiva, con la progressiva privatizzazione dei servizi sanitari abbia contribuito enormemente al disastro umano e sociale avvenuto in quella regione.

Capisco che quando si parla di quanto successo in questi mesi i leghisti perdono le staffe, ma dovrebbero ascoltare con civiltà le opinioni differenti .

La verità è che la gestione della sanità lombarda non da oggi è un autentico disastro, senza neanche andare ad infierire sulle grottesche performance dell’assessore alla sanità lombarda . Questo appartiene purtroppo al disastro delle classi dirigenti di questo Paese, un personaggio che doveva dimettersi dopo 5 minuti . La salute di milioni di cottadini non può rimanere nelle mani di uno che dopo mesi di epidemia non è ancora in grado di capire cosa significa l’indice di contagio».

Sanità lombarda carente

«E prima possibile è necessario accertare non solo le responsabilità individuali, per questo ci sono altri poteri dello Stato di diritto che interverranno, ma discutere fino in fondo di un modello sanitario che alla prova dei fatti si è dimostrato carente.

E non si utilizzi il ritornello che non si vogliono rispettare le vittime: il rispetto per la Lombardia e per quello che ha passato e sta passando c’è da parte di tutto il Paese, c’è da dare invece un giudizio politico su quella gestione, serve una valutazione seria ed approfondita di quanto è successo.

Proprio per la delicatezza della questione e di questa situazione sono convinti che quello che è avvenuto con la scelta da parte della maggioranza a presidente della commissione d’inchiesta regionale di un’esponente di IV sia scandaloso . Il peggiore modo – conclude Fratoianni – per dare un messaggio di trasparenza e di dialettica corretta fra forze politiche, anzi non fa altro che aggiungere ulteriori ombre».