Scanzi: “Renzi ha salvato Salvini, sogniamo tutti”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Sogniamo tutti: Renzi ha salvato Salvini. Nulla di strano: sono uguali e un Matteo vale l’altro. Ovviamente, come vi avevo anticipato ieri, ha salvato Salvini anche l’ex grillino MM Giarrusso, quello che dopo aver salvato Salvini (gli piace proprio…) sulla Diciotti fece il gesto delle manette al Pd. Ieri MM Giarrusso ha urlato che non passerà alla Lega: mai detto il contrario, a scriverlo sono stati (molti) altri. Gli voglio credere, ma come ho detto e scritto ieri per me nulla cambia: era, è e sarà uno dei peggiori parlamentari italiani della storia repubblicana. Mera valutazione politica.

Ha votato no all’arresto anche la grillina Riccardi, che si è unita quindi a Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e MM Giarrusso. I tre senatori di FIM (Forza Italia Morta) non hanno partecipato al voto.

Complimenti, ragazzi!