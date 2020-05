Funari: “Sul trasferimento della sede del Municipio XIV al Santa Maria della Pietà è importante dire la verità”

“Non è una scelta politica, ma una scelta dettata da un atto firmato da un dirigente che dichiara l’inagibilità dello stabile in Via Battistini. I toni trionfalistici sulla vicenda dell’amministrazione 5 stelle sono a dir poco fuori luogo”. È quanto dichiara Barbara Funari, Coordinatrice Romana di Democrazia Solidale – Demos.

“La prima domanda che come Demos Roma ci poniamo è: che fine faranno i lavoratori della sede di Via Mattia Battistini? E che fine faranno i lavoratori del Santa Maria della Pietà? Ad oggi il problema forse non si pone, vista la possibilità dello smart working…ma finita l’emergenza Covid 19, quale sarà la soluzione? Ci saranno gli spazi per tutti i lavoratori? Ancora più grave che non sia stata avviata nessuna concertazione con i lavoratori al riguardo.

Lo spostamento presso i Padiglioni del Santa Maria della Pietà vengono raccontati come una grande “opportunità”. Ma andiamo a capire queste opportunità:

I cittadini sanno perfettamente che fino a questo atto dirigenziale di inagibilità la Giunta non si stava certo muovendo per organizzare il trasloco al S.Maria della Pietà. Se Santa Maria della Pietà risulta oggi una opportunità di rispiarmio per Roma Capitale è perchè dal 2014 la Giunta Barletta era riuscita ad ottenere di pagare gli spazi al 10% del canone di mercato.

Questa “opportunità” si traduce con un trasloco da organizzare in fretta e furia senza alcuna visione: non è chiaro dove saranno trasferiti i lavoratori della sede di Battistini, dove sarà trasferita la sede del Consiglio nè la disposizione dell’organizzazione degli uffici.

Il Presidente Campagna faccia chiarezza e con trasparenza spieghi i dettagli del trasferimento: tempi, modi e logistica” conclude Funari.