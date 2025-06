Osservatorio migrazioni IDOS, Funari: “Tra i progetti giubiliari apriremo in autunno la quinta tensostruttura”

Questo 20° Rapporto dell’ Osservatorio di Idos sulle migrazioni a Roma e nel Lazio ci offre anche questo anno una fotografia puntuale del fenomeno migratorio nella Capitale. I dati demografici sulla popolazione straniera presente a Roma e l’ analisi sul sistema di accoglienza sono solo alcuni dei tratti interessanti del nuovo rapporto.

Non c’è nessuna emergenza immigrazione

Numeri che anche questo anno ci raccontano che non c’è nessuna emergenza immigrazione. Si inserisce in questa edizione anche una parte dedicata ai progetti speciali dell’Anno Giubilare, a sostegno della popolazione migrante, con un’attenzione particolare alle fasce più deboli e fragili. Abbiamo lavorato per l’apertura straordinaria di 4 tensostrutture, che stanno dimostrando con i fatti quanto siano utili e importanti come proposta nuova di accoglienza.

E la buona notizia è che abbiamo ottenuto i fondi giubilari anche per la quinta tensostruttura che apriremo in autunno. In queste ultime settimane siamo scesi in strada anche con la predisposizione di otto presidi mobili e due unità di strada notturne . L’obiettivo è di offrire attenzione più capillare e diffusa a chi vive in strada, con assistenza immediata qualora servisse anche per pellegrini in difficoltà. Ritengo che la parola chiave, che descrive il senso della vita quotidiana di una città, sia la parola accoglienza. Non si tratta solo di accogliere migranti, rifugiati o pellegrini, ma di fenomeni globali delle migrazioni, di politiche inclusive che una città come Roma può adottare, di scelte e aspirazioni individuali di migliaia di persone che attraversano le strade della nostra città. Essere aperti o chiusi all’accoglienza determina concretamente il volto di una città, e l’auspicio è che Roma, come ha ricordato Papa Francesco, nell’ultima visita in Campidoglio, non smetta mai di ‘manifestare il suo vero volto, un volto accogliente, ospitale, generoso, nobile’.”

È quanto ha sostenuto l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari, intervenuta nella sala della Protomoteca in Campidoglio in occasione della presentazione del ventesimo Rapporto Osservatorio sulle migrazioni a Roma e nel Lazio, a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS e dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”.