Roma, Funari: “Svolgerò il mio incarico con senso si responsabilità”

“Sono entusiasta dell’incarico affidatomi dal sindaco Roberto Gualtieri, che ringrazio per la fiducia, come Assessora alle Politiche Sociali e di rappresentare Demos nella Giunta capitolina. Questo incarico arriva dopo anni di ascolto e lavoro accanto alle fragilità della nostra città e l’impegno con Democrazia Solidale a porre, in maniera nuova, al centro dell’agenda politica la persona”. Con queste parole Barbara Funari, coordinatrice romana di Demos e neo Assessora alle Politiche Sociali, commenta il suo incarico nella nuova Giunta Gualtieri.

Svolgerò questo mandato con forte senso di responsabilità

“Svolgerò questo mandato con forte senso di responsabilità perché sappiamo bene quanto i temi sociali siano fondamentali per il buon andamento dell’interna amministrazione. A Roma esiste troppa solitudine e molte sofferenze acuite dal periodo della pandemia. C’è tanto lavoro da fare, ma sono sicura che con le persone messe in campo dal Sindaco e il Consiglio comunale tutto, faremo un ottimo lavoro per dare a Roma il ruolo di Capitale solidale, inclusiva e accogliente, all’altezza della sua storia”, conclude Funari.