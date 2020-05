Fornaro sulla strage di Capaci, non abbassare la guardia, oggi più che mai

Nel giorno in cui ricordiamo il sacrificio di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e dei caduti della strage di Capaci del 1992, non è retorico ricordare che non si può abbassare la guardia nel contrasto alla Mafia e alle sue attività economiche.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro

Per contrastare gli effetti economici negativi prodotti dal Covid19, infatti, lo Stato sta mettendo in campo una gigantesca massa di denaro e dobbiamo sempre ricordare che la giusta velocità nelle erogazioni e la semplificazione dei controlli non possono prescindere dall’esistenza del rischio di infiltrazioni mafiose. Da sempre la mafia guarda con bramosia ai contributi a fondo perduto e agli appalti pubblici.

Mai dimenticare, quindi, che la lotta alla Mafia è e deve rimanere ai primi posti dell’agenda politica e istituzionale

