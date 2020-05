Valerio De Gioia, giudice penale del Tribunale di Roma, è stato ospite del programma “L’imprenditore e gli altri” condotto da Stefano Bandecchi, fondatore dell’Università Niccolò Cusano, su Radio Cusano Tv Italia (canale 264 dtt).

Sulle mozioni di sfiducia a Bonafede. “Il ministro è stato messo tra due mozioni di sfiducia, una che lo accusava di aver fatto scarcerare delinquenti e una che lo accusava di non aver tutelato la salute di questi soggetti. Il ministro si è difeso, affermando cose oggettivamente riscontrabili, cioè che alcuni di questi detenuti sono usciti in virtù di altre previsioni normative che già esistevano e non per l’effetto del decreto Cura Italia. La situazione non è così chiara e limpida, perchè al primo decreto ne sono seguiti altri, in cui il ministro ha chiesto che il procedimento passasse dal parere del Procuratore nazionale antimafia, quindi forse il primo intervento è stato un po’ superficiale, ma i successivi hanno rimediato a questa problematica. Se avrei votato la mozione di sfiducia? Mi sarei astenuto. Renzi ha votato contro la mozione pur essendo d’accordo? E’ come se io scrivessi una sentenza dicendo: questo imputato è colpevole, però lo assolvo”.

Sul covid 19 considerato infortunio sul lavoro. “E’ difficile dimostrare che la malattia sia stata contratta nell’ambiente di lavoro -ha affermato De Gioia-. Penso che non bisogna far gravare eccessivamente sulle aziende una serie di adempimenti riconducendo poi una responsabilità civile o penale, salvo nei casi eclatanti di mancato rispetto delle regole. Astrattamente potrebbe concretizzarsi anche una responsabilità di natura penale, laddove si riesca a dimostrarsi il nesso di causalità. E’ l’accusa che deve dimostrare il nesso. Il datore di lavoro, in caso di citazione in giudizio, dovrà dimostrare di aver adottato tutte la cautele, di aver sanificato gli ambienti, di aver fatto rispettare le regole”.

Fonte Radio Cusano Campus