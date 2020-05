Fassina: “Per garantire Fca, si abbandonano le Pmi”

Così l’onorevole Stefano Fassina sulla sua pagina Facebook:

Il Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia Mise per le Pmi ieri ha segnalato la necessità di maggiori risorse fino a 3-4 miliardi di euro per soddisfare il flusso di domande arrivate e in arrivo, quasi tutte per prestiti inferiori a 25.000 euro. In tale quadro, Fca Italy riceve garanzie pubbliche miliardarie, nonostante la holding, residente a Amsterdam e a Londra, abbia 28,5 miliardi di liquidità e preveda la distribuzione di 5,5 miliardi agli azionisti, come ricordato dall’ex Ministro Calenda. In sintesi, per aiutare azionisti miliardari residenti in paradisi fiscali, centinaia di migliaia di piccole imprenditori stremati e oberati dal carico fiscale italiano rimarranno senza possibilità di finanziamenti agevolati da garanzie pubbliche.