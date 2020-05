Ostia, Bordoni, Lega: “I 5 stelle rendono il mare di Roma off-limits per i cittadini”

In una nota rilasciata questa mattina il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni ha commentato la decisione di chiudere Ostia e la Litoranea alle automobili.

L’idea di chiudere la litoranea alle automobili, consentendo l’accesso al mare di Roma solo attraverso l’uso dei mezzi pubblici, dimostra la scarsa comprensione della Fase2 proprio da parte di chi Amministra la Città. Prevenzione e rilancio delle attività sul territorio, in un colpo solo la Raggi manca entrambi gli obiettivi.

Non vanno imposti divieti ma offerte soluzioni come parcheggi aperti, presidi delle forze dell’Ordine, servizi, distanziamento sociale e controllo sugli arenili, non si può invece chiudere la litoranea. Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni che aggiunge: L’automobile resta ad oggi il mezzo più sicuro. La tutela della salute pubblica è una priorità, i cittadini hanno giustamente dei timori riguardo l’uso del trasporto pubblico (contingentato). C’è poi un’intera stagione estiva da salvare e consentire ai romani di poter godere di una delle spiagge libere più belle e grandi d’Europa.

Come spesso capita su trasporti e mobilità i 5 stelle comprendono poco e male. Abbiamo il diritto di passare qualche ora al mare…ci vogliono impedire anche questo?