Collot: “Continua il circo mediatico contro Silvia Romano”

Continua il circo mediatico contro Silvia Romano. E’ stata sbattuta in prima pagina ed esibita come un trofeo da un Governo che ha gestito in modo pessimo questa crisi e poi ha provato, come tutti i predecessori, a strumentalizzare diciotto mesi di sequestro per un pugno di consensi.

Ovviamente sono arrivati puntuali anche i leoni da tastiera fascisti e razzisti, che non si sono lasciati sfuggire l’occasione per provare a “rimettere al suo posto” una giovane donna. Commenti misogini e disgustosi ai quali si sono alternati quelli paternalistici.

Abbiamo dovuto assistere al quotidiano Libero che l’ha definita “ingrata” perchè convertita all’Islam.

Alle inutili polemiche sui soldi spesi per il riscatto, quando è noto che tutti i Paesi pagano per riavere i connazionali rapiti. Anche se poi lo negano.

Abbiamo registrato sortite criminali come quella del consigliere comunale di Asolo, che ha “suggerito” di impiccarla. Fino a dover sentire “l’onorevole” deputato della Lega – Alessandro Pagano – che non ha voluto essere da meno e alla camera ha definito Silvia Romano una “neo-terrorista”. Pagano ha strumentalmente criticato il governo perché al funerale di un poliziotto morto per il coronavirus non era presente con nessun rappresentante, mentre “quando è tornata una neo-terrorista sono andati ad accoglierla”.

Una dichiarazione da denuncia penale che mostra, ancora una volta, come questa classe politica sia convinta di poter dire e fare di tutto. Di essere insomma “intoccabile”.

Francamente, siamo davvero stufi di questa classe politica indecente e di un’informazione mainstream che gli fa da serva mentre predica, per tutti gli altri, il bon ton.