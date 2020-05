Fabrizio Santori, dirigente regionale della Lega Lazio, in una nota si esprime sulla situazione nelle stazioni metro più frequentate della Capitale.

Nelle stazioni della metro di Roma Termini, Spagna, Eur Magliana, Monti Tiburtini, Garbatella sta andando in scena l’organizzazione discutibile dell’amministrazione capitolina che genera capannelli ovunque a discapito della sicurezza e del distanziamento sociale tanto decantato.

Chiudere molti accessi e camminamenti per controllare meglio il flusso ha generato il risultato di aver creato una unica via per incamminarsi nelle stazioni, con gravi pericoli soprattutto nel caso in cui si dovesse presentare un’emergenza improvvisa, come ad esempio un incendio.

A Piramide la situazione è talmente paradossale per cui seguendo un percorso obbligato si è costretti ad uscire al di là dei tornelli, e poi per rientrare si è costretti a bussare al personale nel gabbiotto, nella speranza che sia presente, per aprire i tornelli e tornare a prendere la metro. Questo significa perdere almeno due tre passaggi della metro e contestualmente ammassare gli utenti del trasporto pubblico.

Senza considerare il fatto che non sono presenti lungo i percorsi dispositivi di protezione individuale previsti dalla norma. L’amministrazione comunale, in concomitanza con l’avvio della fase 2 dell’emergenza sanitaria Covid 19, ha indicato le modalità di funzionamento del trasporto pubblico per garantire quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e dell’Ordinanza regionale del Lazio Z00037 del 30 aprile 2020.

Tale piano appare confuso e superficiale e va rivisto. Sappiamo bene che la mobilità è fondamentale e inciderà in maniera determinante sui contagi e sulla ripresa. Dopo l’infame riapertura del pagamento delle strisce blu e il mancato rimborso a coloro che avevano pagato abbonamenti annuali e mensili inutilizzati, continua la totale incapacità di questa giunta di gestire qualsiasi ordinaria competenza, figuriamoci le emergenze.