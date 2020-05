Un resoconto di quanto fatto in questi mesi e della discussione che stiamo affrontando. Dobbiamo metterci all’altezza di quello che abbiamo davanti.

La pandemia è una grande occasione per rovesciare tutto, in termini di giustizia sociale, catastrofe ambientale, disparità di genere, discriminazioni razziali… E questo non solo in Italia, ma in tutta Europa e in tutto il mondo!

Cambiamento necessario

Abbiamo bisogno di un cambiamento generale di fronte alla più grande crisi del capitalismo di sempre, con annessa caduta di credibilità delle classi dirigenti e loro incapacità di garantire persino un minimo di benessere. Bisogna agire subito!

Quattro cardini a cui guardare per cambiare il presente

Redistribuzione della ricchezza, con un fisco realmente progressivo e con la Billionaire Tax, tassa sulle grandi ricchezze, sia per garantire reddito e abitazione a tutte e tutti sia per finanziare servizi pubblici e sociali;

Lavorare meno e lavorare tutti con dignità, con la riduzione generalizzata dell’orario di lavoro a parità di salario e con l’abolizione di tutte le leggi che hanno precarizzato e schiavizzato il lavoro, mettendo la salute al primo posto;

Rilancio del pubblico a partire da sanità, scuola e università, servizi sociali, manutenzione e cura del territorio; nazionalizzazione delle aziende delle banche e dei settori strategici con controllo operaio, aiuti di stato alle imprese in difficoltà escludendo chi ha sedi in paradisi fiscali e chi delocalizza;

Pianificazione partecipata dell’economia e sua transizione ecologica, dove la produzione viene decisa in base alle esigenze della popolazione e viene condotta nel rispetto della salute delle persone e dell’ambiente.

Abbiamo appena iniziato!