Di Maio: “Oggi celebriamo donne e uomini infaticabili, che da sempre danno un prezioso contributo al Paese”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Oggi celebriamo donne e uomini infaticabili, che da sempre danno un prezioso contributo al Paese. Donne e uomini che in questa emergenza sono stati fondamentali.

I principi da cui hanno scelto di farsi guidare sono l’umanità, l’imparzialità, la neutralità, l’indipendenza, la volontarietà, l’unità e l’universalità.

Li abbiamo visti ovunque. Dove c’era sofferenza o bisogno, loro erano presenti per portare un aiuto, un sorriso. Per dare il loro contributo.

Soprattutto in questa emergenza ho avuto modo di conoscere molti volontari e abbiamo anche lavorato a stretto contatto per far arrivare nei nostri ospedali aiuti sanitari dall’estero.

Grazie ai 160mila volontari, grazie alle 13mila infermiere volontarie e ai 18mila ausiliari militari della Croce Rossa.

Grazie per ciò che fate e per l’esempio che siete. A voi va il riconoscimento di tutto il Paese.