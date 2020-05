Antitrust: avviata indagine sull’andamento dei prezzi di vendita al dettaglio

L’Antitrust ha accolto l’esposto presentato nelle scorse settimane dal Codacons e ha avviato un’indagine sull’andamento dei prezzi di vendita al dettaglio.

CODACONS: ACCOLTO NOSTRO ESPOSTO DEL MESE SCORSO. SU GENERI ALIMENTARI SPECULAZIONI E RINCARI INGIUSTIFICATI

“Solo poche settimane fa il Codacons aveva realizzato un monitoraggio sull’andamento dei prezzi dei generi alimentari, e inviato una segnalazione ad Antitrust, Nas e Guardia di Finanza chiedendo di attivarsi per accertare eventuali speculazioni a danno dei consumatori – spiega il presidente Carlo Rienzi – Migliaia di segnalazioni dei cittadini hanno denunciato al Codacons forti rialzi dei listini presso supermercati e negozi alimentari, rincari che non appaiono giustificati da riduzioni delle produzioni o eventi climatici. Oggi l’Antitrust accoglie il nostro esposto, e sarà finalmente possibile verificare e punire eventuali speculazioni da parte di chi ha voluto lucrare sull’emergenza coronavirus”.

INDAGINE CODACONS REGISTRAVA SU ALCUNI BENI AUMENTI DEI PREZZI SUPERIORI AL 200%

E non a caso una indagine realizzata dal Codacons sui listini all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli ha rivelato incrementi abnormi per alcuni beni, con rincari del +233% per i cavolfiori, +100% per le carote, +80% per zucchine e broccoli, incrementi che venivano poi traslati sui prezzi al dettaglio – conclude l’associazione.

Codacons CS