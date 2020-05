Fregolent: “I cittadini ci chiedono regole semplici e veloci”

Silvia Fregolent, deputata di Italia viva, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sull’operato del governo

“I cittadini ci chiedono regole semplici e veloci per la ripartenza, ma in questo momento non riesco a vederle -ha affermato Fregolent-. Tutti i provvedimenti che sono stati fatti sono oberati di passaggi burocratici di cui non riusciamo a liberarci neanche in questa fase di emergenza. Serve più concretezza”.

Sull’agricoltura

“La ministra Bellanova ha proposto due soluzioni: far richiamare alcuni stranieri, soprattutto dell’est Europa, che sono andati via dopo l’emergenza Covid, regolare il lavoro sommerso e introdurre il voucher per la raccolta nei campi. Entrambe le proposte vengono dal mondo agricolo, da italiani.

Queste proposte hanno ricevuto due no, una da parte del M5S sugli stranieri e una da parte di Leu sui voucher. In una fase così delicata e complicata, invece di slogan politici vuoti si dovrebbe andare sulla concretezza delle cose. Se non sono d’accordo facciano una proposta alternativa, ma non mi aspetto degli slogan.

Mi fa piacere che il presidente dell’Inps dica quello che noi abbiamo sempre detto. Parte delle nostre pensioni vengono pagate dagli stranieri regolari quindi c’è anche un interesse degli italiani ad avere lavoratori stranieri regolari, che pagano le nostre tasse, le nostre pensioni”.

Sul confronto con il premier Conte

“Mi auguro che Conte prenda in considerazione le nostre idee, che sono idee nate da un ascolto quotidiano di imprenditori, partite iva, insegnanti che fanno parte di un mondo reali che hanno bisogno di risposte reali. Mi sembra che le nostre idee vengano considerate come un fastidio rispetto a un mondo ideale dove tutto è sotto il controllo dello Stato, tutto è reddito di cittadinanza, ma il mondo reale non è questo. Ci aspettiamo maggior rispetto da parte di tutti”.

Fonte Radio Cusano Campus