Roma, il Codacons contro la decisione del Comune di riattivare le strisce blu

Durissimo il Codacons contro la decisione del Comune di Roma di riattivare le strisce blu su tutto il territorio cittadino a partire dallo scorso 4 maggio.

RIATTIVAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO E’ UNA FORMA DI ESTORSIONE A DANNO DEGLI UTENTI

Si tratta di una decisione gravissima che rappresenta un abuso a danno dei cittadini – spiega il Codacons – In questi giorni in cui è ancora alta l’emergenza sanitaria e il rischio di contagi, i cittadini sono spinti a raggiungere il luogo di lavoro in auto, per evitare metro, bus e tram, mezzi pubblici dove è difficile rispettare le distanze minime e dove è più elevato il pericolo di contagio.

ISTANZA A PREFETTO PER SOSPENDERE ORDINANZA COMUNALE

Riattivare le strisce blu a pagamento configura una forma di estorsione nei confronti degli utenti romani, costretti ad utilizzare l’automobile per una causa di forza maggiore – prosegue l’associazione – Per tale motivo presentiamo oggi un esposto alla Procura di Roma affinché accerti se la decisione del Comune possa configurare eventuali reati, e una istanza al Prefetto affinché sospenda con effetto immediato l’ordinanza del Campidoglio che ripristina i parcheggi a pagamento.

Codacons CS