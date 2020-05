Califano: “Fiducia per riapertura ristoranti, bar e parrucchieri”

Le dichiarazioni del consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano in merito alle riaperture di bar, ristoranti e parrucchieri.

Torneremo in spiaggia, a mangiare nei ristoranti, da parrucchieri ed estetiste e nei bar, ma almeno per quest’anno con alcune limitazioni e restrizioni. Obiettivo comune è far ripartire il Lazio il prima possibile e riaprire le attività commerciali. Per farlo abbiamo avviato una serie di consultazioni con le associazioni di categoria.

Ieri è toccato alle attività di abbigliamento, del ‘food’ come bar e ristoranti, centri estetici, parrucchieri e barbieri. Domani invece alle attività di balneazione mentre oggi alle attività commerciali su area pubblica. A tutti presenteremo delle proposte che ci permetterebbero di dare l’ok alla riapertura in totale sicurezza.

Se per abbigliamento, bar e ristoranti i tempi di riapertura potrebbero essere più veloci per parrucchieri, barbieri ed estetiste la situazione è più complicata.

Le linee guida vertono essenzialmente tutte su sanificazione e distanziamento sociale. Per quanto riguarda bar e ristoranti si va dal metro di distanza tra i tavoli che dovranno essere igienizzati a ogni utilizzo. Misurazione della temperatura ai dipendenti, prenotazione tavoli, indicazione all’ingresso del numero massimo di persone. Stesse linee per gli stabilimenti con distanziamento adeguato tra gli ombrelloni e sanificazione. E per le attività di abbigliamento entrata contingentata. Più delicata la situazione per parrucchieri, estetisti e barbieri che dovranno misurare la temperatura all’inizio del turno agli operatori, utilizzare mascherine, occhiali e visiera per trattamenti sotto il metro di distanza, cambio guanti, igienizzazione e attività solo su prenotazione.

Regole alle quali ognuno purtroppo dovrà attenersi fino a quando non ci sarà una terapia farmacologica e un vaccino in grado di sconfiggere il Covid 19.

Ringrazio l’assessore Orneli e il vicepresidente Leodori per il duro e preziosissimo lavoro che stanno portando avanti di concerto con tutte le parti sociali per dare nuovamente slancio all’economia laziale.