Crippa: “Fase due? Cautela del governo motivata”

Sulla fase due

“Ieri tutti si saranno accorti della quantità di persone in giro -ha affermato Crippa-. E’ evidente che la cautela e la precauzione che il governo ha messo in atto per riaprire siano assolutamente motivate. La situazione deve essere continuamente monitorata per evitare che la curva dei contagi continui a crescere.

La scelta del governo è consapevole del fatto che una riapertura verso gli affetti familiari avrebbe comportato uno spostamento di persone, l’importante è che tutto riesca ad essere monitorato fin quando non usciremo da questo periodo. Siamo in una condizione in cui non possiamo pensare di riaprire le attività senza prima aver concordato e testato le misure di riapertura”.

Sul decreto maggio

“Il decreto andrà in cdm questa settimana. Le preoccupazioni degli italiani sono parecchie e sono giustificate. Gestire la più grande crisi dal dopoguerra ad oggi non è un’operazione di routine. Con questo decreto potremo dare risposte a chi finora non ha avuto risposte e a chi ne ha avute ma non adeguate alla propria situazione”.

Sulle pressioni di Confindustria

“Legittimamente le associazioni di categoria sollevano perplessità. Però credo che molte regioni, anche quelle più colpite, abbiano mantenuto la possibilità di continuare a lavorare con l’autorizzazione dei prefetti. Confindustria lamenta che non c’è un’estrema attenzione per le grandi imprese, io credo che in questa fase sia necessario arrivare a tutti, quindi anche con il reddito di emergenza.

Anche il reddito di cittadinanza fu molto criticato, ma per molti ha rappresentato un’ancora di salvezza, soprattutto in questo periodo. Il reddito di emergenza cercherà di dare una mano agli ultimi, a quelle persone che erano escluse dai percorsi finora esistenti. Bisogna cercare di raggiungere tutti gli italiani con delle misure di sostegno”.

