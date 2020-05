Menotti Lippolis: “Dal governo avremmo gradito più serietà”

Gabriele Menotti Lippolis, presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria sud, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sulla situazione delle imprese

“Ci sono tante aziende in difficoltà e che purtroppo lo saranno anche dopo la riapertura -ha affermato Menotti Lippolis-. Ci sono tanti lavoratori altrettanto in difficoltà. Queste sono le nostre preoccupazioni. Molte imprese, soprattutto piccole, stanno aiutando i propri dipendenti anticipando le retribuzioni, però il momento è difficilissimo. A noi piacerebbe che invece che slogan, in questo momento si dicesse col cuore in mano ai cittadini cosa fare e col pugno duro alle banche quello che si deve fare.

Le banche hanno sempre ragionato coi conti in mano, sfido qualcuno a dire che abbiano mai fatto diversamente. Quando ci si rivolge alle banche bisogna dire: dovete fare questo. Noi abbiamo salvato, come cittadini italiani, tanti istituti bancari mal amministrati.

Ora c’è bisogno del contrario, cioè che le banche con tassi d’interesse bassissimi aiutino le imprese e i cittadini. Sarebbe stato più giusto evitare di sbandierare 400 miliardi quando non si avevano. Avremmo gradito più serietà anche nella comunicazione. Il Paese va sburocratizzato. Già questo darebbe un grande aiuto”.

Sui protocolli di sicurezza

“La maggior parte delle imprese ha capannoni enormi e ha cominciato a organizzarsi già prima del lockdown. Non c’è alcuna preoccupazione sul fatto che le aziende che hanno riaperto siano pronte. La preoccupazione è che se si dovesse ammalare un dipendente metterebbe in difficoltà un po’ tutti.

Per ora il Covid è considerato infortunio sul lavoro, la responsabilità sarebbe dell’amministratore dell’azienda. Sarebbe però molto difficile dimostrare da parte del ricorrente che la malattia è stata presa sul lavoro”.

Sul braccio di ferro tra governo e regione Calabria

“Sarebbe stato opportuno che il governo e la presidente Santelli avessero concordato un percorso. Io ho vissuto la Lombardia e la Puglia, a livello lavorativo, e le situazioni sono completamente diverse. In Calabria ancora di più. Bisognerebbe attuare buonsenso. Rimanendo all’interno della regione, secondo me è giusto che la governatrice abbia deciso di far lavorare la gente, ovviamente nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza”.

Fonte Radio Cusano Campus