Scanzi: “Papa Francesco sconfessa i vescovi”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Berlusconi, Salvini, Meloni, Renzi e i giornaloni tutti (sconcertante la prima pagina della “nuova” Repubblica di Molinari) cavalcano la protesta scriteriata dei vescovi che vogliono riaprire tutto. Come se, dentro una pandemia, la priorità fossero le messe. Poi arriva Papa Francesco, non per nulla amato da chi sinora aveva quasi mai amato i papi e detestato da quei sovranisti bifolchi vicini alla destra italica, e seraficamente chiude la polemica con parole sagge: “Prudenza e obbedienza alle disposizioni”.

Chi sta facendo polemica politica sulla dolorosa ma più che ovvia decisione del governo, condivisa (secondo Demopolis) dall’81% degli italiani, dovrebbe vergognarsi. E sputarsi pure in faccia da solo.