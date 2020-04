Di Maio: “In vari Paesi dopo aver allentato le misure sono aumentati i contagi”

Così il ministro Luigi di Maio sulla sua pagina Facebook:

In vari Paesi, come vedete, dopo aver allentato le misure sono aumentati i contagi e l’epidemia sta tornando a colpire la popolazione.

Questo è il motivo per cui serve prudenza e cautela.

Se stessimo al governo solo per cercare consenso oggi la scelta sarebbe molto facile: riaprire tutto, trascurando il valore e l’importanza della vita, nonché la memoria di chi la vita l’ha persa, in questo mese, anche tra i medici che hanno soccorso migliaia e migliaia di pazienti in ospedale.

Questo non è possibile. Noi siamo al governo per cercare di fare la cosa giusta, siamo al governo per scegliere il buon senso, che passa per un numero, ovvero l’indice di contagio che deve restare sotto l’1.