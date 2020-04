Potere al Popolo: “Il discorso di Conte riassunto all’osso…”

– ripartiamo, riapriamo le attività ma quasi certamente i contagi risaliranno. Però ragazzi, se non volete bene all’Italia e a Confindustria, sono problemi vostri…

– andate a lavorare, ma scordatevi la vita sociale. Gli assembramenti sono vietati a meno che non siano assembramenti sui mezzi di trasporto pubblico per andare ad assembrarsi nei posti di lavoro. Gli assembramenti sono VIETATISSIMI. Chiaro.

– mi raccomando non manifestate rabbia ma restate docili e buoni e soprattutto non pretendete di inchiodare i politici alle loro responsabilità. Non preferireste una deliziosa autocertificazione nuova nuova?

– siamo i migliori del mondo e in Europa abbiamo ottenuto una grande vittoria: il Recovery Fund. Non sappiamo cosa sarà ma lo scopriremo e speriamo che qualcuno ci regali i soldi sennò siamo fottuti. Potremmo pensare a una patrimoniale sui miliardari ma non è nostro interesse far pagare chi i soldini li ha, meglio spremere chi già fa una vita di mer*da.

– il reddito d’emergenza ve lo potete scordare, procediamo a vista con gli strumenti già in campo, ampiamente insufficienti. Scordatevi gli ammortizzatori sociali. Potete mangiare le mie scuse intanto che arriva la CIG.

– le scuole sono finite nell’oblio della storia. Come faranno i genitori a tenere i bambini visto che dovranno tornare a lavorare e le scuole saranno chiuse? Ca**i loro, ma se volete possiamo parlare di quanto sono un appassionato di calcio! Sono proprio un uomo del popolo.