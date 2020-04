Francesco: “Guardare alla Madonna con più fede e speranza”

L’invito lo aveva fatto ieri a tutto il popolo di Dio con la lettera con cui invitava le famiglie in particolare a pregare il Rosario nelle case durante il mese di maggio, assieme a due preghiere pensate per questo periodo di pandemia. Al termine del Regina Coeli il Papa lo ha ribadito a voce, sottolineando l’importanza della preghiera mariana durante il mese tradizionalmente dedicato alla Madonna:

Pregare il santo Rosario

“Tra pochi giorni inizierà il mese di maggio, dedicato in modo particolare alla Vergine Maria. Con una breve Lettera – pubblicata ieri – ho invitato tutti i fedeli a pregare in questo mese il santo Rosario, insieme, in famiglia o soli, e pregare una della due preghiere che ho messo a disposizione di tutti. La nostra Madre ci aiuterà ad affrontare con più fede e speranza il tempo di prova che stiamo attraversando”.

Un’attenzione alla Madonna che la Chiesa rinforza nella devozione popolare e che Francesco esorta a tenere viva della dimensione domestica dovuta alle restrizioni della pandemia.

Francesco ha rivolto anche un saluto a tutti coloro che oggi, in Polonia, partecipano alla “Lettura Nazionale della Sacra Scrittura”, ripetendo un concetto caro, quello di prendere la buona abitudine di portare con sé il Vangelo e di leggerlo spesso.