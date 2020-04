Morra: “Non c’è dubbio che la televisione sia autoritaria e repressiva come mai nessun mezzo di informazione”

Il senatore Nicola Morra richiama sulla sua pagina Facebook Pier Paolo Pasolini:

“È attraverso lo spirito della televisione che si manifesta in concreto lo spirito del nuovo potere. Non c’è dubbio (lo si vede dai risultati) che la televisione sia autoritaria e repressiva come mai nessun mezzo di informazione al mondo. Il giornale fascista e le scritte sui cascinali di slogans mussoliniani fanno ridere: come (con dolore) l’aratro rispetto a un trattore. Il fascismo, voglio ripeterlo, non è stato sostanzialmente in grado nemmeno di scalfire l’anima del popolo italiano: il nuovo fascismo, attraverso i nuovi mezzi di comunicazione e di informazione (specie, appunto, la televisione), non solo l’ha scalfita, ma l’ha lacerata, violata, bruttata per sempre.”: Pier Paolo Pasolini.

P.s.: scusatemi, ma quel “bruttata” mi sembra straordinario.